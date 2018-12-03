انت الان تتابع "العمودي" يشارك في ورش تدريبية بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك الزميل فهد العمودي طالب الماجستير، في إعداد ورشة إدارة الموارد البشرية بجامعة جدة. وتعقد مطلع الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي ١٤٤٠ ورشة تدريبية متخصصة؛ بهدف إكساب المشاركين خبرات عملية في مجال عملهم اليومي. "العمودي" يشارك في ورش تدريبية بجامعة جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03 يشارك الزميل فهد العمودي طالب الماجستير، في إعداد ورشة إدارة الموارد البشرية بجامعة جدة. وتعقد مطلع الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي ١٤٤٠ ورشة تدريبية متخصصة؛ بهدف إكساب المشاركين خبرات عملية في مجال عملهم اليومي. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 04:06 PM يشارك الزميل فهد العمودي طالب الماجستير، في إعداد ورشة إدارة الموارد البشرية بجامعة جدة. وتعقد مطلع الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي ١٤٤٠ ورشة تدريبية متخصصة؛ بهدف إكساب المشاركين خبرات عملية في مجال عملهم اليومي. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "العمودي" يشارك في ورش تدريبية بجامعة جدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن "العمودي" يشارك في ورش تدريبية بجامعة جدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .