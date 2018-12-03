السعودية اليوم / أمير منطقة عسير يعزي أسرة آل فردان

أبها 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم, تعازيه ومواساته لأسرة آل فردان في وفاة الشيخ عبدالله بن سعد بن فردان شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان الذي وافته المنية في مدينة الرياض السبت الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء في منزل الفقيد بمحافظة سراة عبيدة، أشقاء الفقيد الشيخ علي بن سعد بن فردان ، ومحافظ رجال ألمع صالح بن سعد بن فردان، وأبناء الفقيد محمد وحسين وسعد، وعدد من الأهالي والأعيان، وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأعربت أسرة "آل فردان" من جهتها، عن خالص شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير على مشاعره الطبية ومواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك ليس بغريبٍ على سموه, داعين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل شر ومكروه.// انتهى //16:22ت م0167