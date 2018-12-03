السعودية اليوم / قوات نظام الأسد تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية

لندن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستهدفت قوات نظام الأسد بعدة قذائف مدفعية مناطق في محور الكتيبة المهجورة بريف إدلب الشرقي، وأماكن أخرى في محيط اللطامنة ومورك والزلاقيات في ريف حماة الشمالي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن الخروقات لاتزال العنوان الأبرز لما تشهده مناطق الهدنة الروسية – التركية، حيث استهدفت قوات نظام الأسد أماكن في ضواحي حلب الغربية، وقصف استهدف بلدة زمار بريف حلب الجنوبي، بالإضافة لأماكن في محور السرمانية ضمن سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.// انتهى //16:17ت م0166