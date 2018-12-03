السعودية اليوم/ مدير تعليم الشرقية يتفقد مكتب التعليم بشرق الدمام

الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق03 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، مكتب التعليم بشرق الدمام، واجتمع مع مدير المكتب محمد مبارك الزهراني، ومساعديه وجميع المشرفين التربويين.وأكد الدكتور الشلعان خلال الاجتماع أن رسالة التعليم لا يؤديها أي فرد وقد أثبت المعلم السعودي أنه كفؤ لذلك، وهذا ما تشهده الميادين التعليمية في مناطق المملكة كافة، معربا عن فخره بما شاهده في مكتب التعليم بشرق الدمام من تميز وكفاءة عالية وشعلة من النشاط، ولقاءه بالمتميزين سواء على مستوى طلاب أو معلمين أو قادة مدارس أو مشرفين تربويين.واستمع الدكتور الشلعان إلى مداخلات عدد من مشرفي المكتب، حيث تحدث مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية عبدالرزاق البابطين عن الانضباط المدرسي، ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية عبدالرحمن الزهراني عن تحسين مخرجات التعليم، ومشرف وحدة الموهوبين ناصر الحميدان عن التميز المؤسسي، وفيما تحدث اخصائي التقويم بالمكتب محمد بن شبيب الدوسري عن منظومة الأداء الوظيفي.وفي ختام الجولة كرم الدكتور الشلعان قادة المدراس المؤثرين والطلاب الحاصلين على إنجازات على مستوى المنطقة، مقدما شكره لجميع منسوبي مكتب تعليم شرق الدمام واستعداده لتذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية.// انتهى //16:15ت م0165