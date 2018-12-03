السعودية اليوم / 265 متدربا يستفيدون من برامج "أتقن 4" بتقنية الطائف

الطائف 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق03 ديسمبر 2018 م واسأنهت الكلية التقنية بالطائف تأهيل 265 متدربا من المستفيدين من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن4", الذي ينفذه مركز خدمة المجتمع و التدريب المستمر بالكلية.وأشار عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم إلى أن الكلية تواصل تأهيل عدد من المواطنين ضمن برنامج "أتقن" في أسبوعها الرابع عبر تنفيذ عدد من البرامج في تخصصات صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم وصيانة الجوال ومقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني" والكهرباء والتمديدات.وأشاد القاسم بجهود مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية في تنفيذ البرنامج الذي اعتمدته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبينا أن البرنامج ما زال يستقطب الراغبين في الانضمام إليه والاستفادة من مدته المتبقية وذلك من خلال التسجيل على الرابط الالكتروني : https://ctc.tvtc.gov.sa/// انتهى //16:14ت م0164