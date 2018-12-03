السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الملك خالد

الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مذكرة تعاون مشترك مع جامعة الملك خالد، لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات.ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن جامعة الملك خالد مدير الجامعة معالي الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الجانبين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جانب بطريقة علمية ممنهجة وبشكل دوري ومنتظم، والتعاون والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة وضمن مجالات وتخصصات كل طرف، حيث سيعمل المركز والجامعة على عقد الندوات و المحاضرات والبحوث والدراسات المشتركة في العمل الإنساني والإغاثي والمجالات المصاحبة، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المشتركة، وتبادل المواد العلمية والخدمات الاستشارية، وتبني نشر الأخبار والمعلومات والبرامج لكلا الجانبين، وتبادل المعلومات و التقارير و الإحصاءات والمطبوعات والمنشورات بين الجهتين بشكل دوري كلما أمكن ذلك.وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجامعة الملك خالد وتجسيدًا لرؤية المملكة 2030 م التي أكدت على دعم القطاع غير الربحي وتوسيع نطاق عمله ، وتفعيلاً لدور المركز في تأكيد الدور السامي لمملكة الإنسانية في الداخل والخارج، وإكمالاً للرسالة التي يحملها الجانبان وإسهامًا منهما في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بينهما.// انتهى //16:11ت م0163