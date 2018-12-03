السعودية اليوم / 1200 كشاف في مشروع البيئة الوطني بتعليم عسير

أبهــا 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسافتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان اليوم, المشروع الوطني لحماية البيئة بعنوان "تنمية الإنسان والمكان"، وذلك في مركز النشاط الكشفي بأبها.وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم عسير محمد هزازي في كلمة بهذه المناسبة, أن عدد المشاركين في المشروع بلغ 1200 كشاف من إدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومن مركز التطوير الكشفي، ومركز نفع للأعمال التطوعية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى بالمركز الكشفي بأبها من خلال أعمال زراعة الشجر والتقليم للأشجار وأعمال طلاء الجدران التي تعرضت للعبث والكتابات التشويهية, إلى جانب رفع المخلفات والمهملات حول المركز والبيئة المحيطة .في حين تبدأ المرحلة الثانية في مدارس المنطقة والمحافظات الخارجية عبر تنفيذ تلك الأعمال في المتنزهات والمرافق العامة، وصولا إلى غرس ما يقارب 5000 شتلة من السدر، وتقليم قرابة 2000 شجرة في المتنزهات، وردم التربة في المواقع الشجرية للحفاظ عليها من الانجراف.يذكر أنه تم خلال اليوم الأول رفع قرابة خمسة أطنان من المخلفات والمهملات الورقية والبلاستيكية والحديدية في محيط المركز الكشفي بأبها ، وسيستمر المشرع إلى نهاية ربيع الأول الجاري.// انتهى //16:09ت م0161