السعودية اليوم / المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات يناقش في جلساته العلمية حوكمة خدمات الرعاية الصحية

القاهرة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسعقد المؤتمر العربي السابع عشر للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عدد من الجلسات العلمية خلال فعاليات يومه الأول لمناقشة مفاهيم حوكمة خدمات الرعاية الصحية في العالم العربي.وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر التي رأسها المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حميد رافجي، مفاهيم حوكمة خدمات الرعاية الصحية وتجربة المريض، ونشأة وتطوير مفهوم حوكمة خدمات الرعاية الطبية وأهميتها، والركائز التي تبنى عيلها الحوكمة الصحية، ومبادئ الحوكمة التي تشجع على رعاية متميزة تركز على المريض وتجربة المريض، والأهمية والنشأة والمفهوم والتطور.وتطرقت الجلسة الثانية التي ترأسها وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع، إلى العناصر الأساسية المكونة لحوكمة الخدمات الصحية ودور العلانية والشفافية والمحاسبة في تحقيق الحكومة الطبية الجيدة، وتأسيس هياكل حوكمة لوظائف وأدوار رعاية صحية مستدامة فعالة مرتكزة على المريض، والكفاء الثقافية ودور التعليم والتدريب المستمر في نجاح الحوكمة الطبية المرتكزة على المريض.وختامًا ناقشت الجلسة الثالثة التي رأسها وزير الصحة المصري الأسبق الدكتور محمد عوض تاج الدين، أبعاد ومحددات الحوكمة الرشيدة في خدمات الرعاية الصحية، وأبعاد جودة حوكمة الرعاية الصحية والميزة التنافسية والكلفة للحوكمة، والمحددات الأساسية للحوكمة الرشيدة في مرافق الرعاية الصحية الخاصة.// انتهى //16:08ت م0160