السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تؤمن 4000 حافظة زمزم جديدة



المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

وقف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني, على الحافظات الجديدة لماء زمزم المؤمنة لسقيا المصلين بعدد 4000 حافظة زمزم بقواعدها, بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة محمد حماد المطرفي.

وأكد المزيني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير متطلبات زائري المسجد النبوي كافة من خلال الخدمات الجليلة التي تقدم وتسخر لهم, مشيداً بما شاهده من تأمين لحافظات ماء زمزم بأعدادها الكبيرة لزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد مدى العناية الفائقة بهم.

من جهته أوضح مدير إدارة السقيا في الوكالة يوسف بن قالط العوفي, أنه تم استبدال 4000 حافظة زمزم مصنعة من مواد تتحمل الظروف الجوية وطبيعة العمل, مؤكداً الاحتفاظ بحافظات المياه السابقة واستخدام الجيد منها خاصة في المواسم وتوزيع حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي بعد تعبئتها وتحريزها بالأقفال في المواقع المخصصة حسب الاحتياج وزيادة الاستهلاك.

// انتهى //

16:08ت م

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المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسوقف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني, على الحافظات الجديدة لماء زمزم المؤمنة لسقيا المصلين بعدد 4000 حافظة زمزم بقواعدها, بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة محمد حماد المطرفي.وأكد المزيني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير متطلبات زائري المسجد النبوي كافة من خلال الخدمات الجليلة التي تقدم وتسخر لهم, مشيداً بما شاهده من تأمين لحافظات ماء زمزم بأعدادها الكبيرة لزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد مدى العناية الفائقة بهم.من جهته أوضح مدير إدارة السقيا في الوكالة يوسف بن قالط العوفي, أنه تم استبدال 4000 حافظة زمزم مصنعة من مواد تتحمل الظروف الجوية وطبيعة العمل, مؤكداً الاحتفاظ بحافظات المياه السابقة واستخدام الجيد منها خاصة في المواسم وتوزيع حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي بعد تعبئتها وتحريزها بالأقفال في المواقع المخصصة حسب الاحتياج وزيادة الاستهلاك.// انتهى //16:08ت م0159

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