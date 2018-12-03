السعودية اليوم / أمانة عسير تعتمد المرحلة الأولى من مبادرة "حي بلا حاويات"

أبها 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساعتمدت أمانة منطقة عسير المرحلة الأولى من "مبادرة حي بلا حاويات" التي ستطلق في بعض أحياء أبها خلال الأشهر القليلة القادمة.وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة فرز النفايات لدى الأهالي بشكل تدريجي بدءاً بالفرز الثنائي في الحاويتين الخضراء والسوداء، والتقليل في المدى البعيد من تكاليف الجمع والنقل للنفايات المنزلية بشكل عام، وذلك من أجل خفض كميات النفايات الواردة للمدافن، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعاون الجماعي بين سكان الحي والبلديات في التخلص من النفايات، وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى سكان الحي تجاه نظافته وجماله، وتثقيف سكان الحي بالمعارف اللازمة تجاه المحافظة على البيئة والطرق السليمة للتخلص من النفايات.وتأتي فكرة مبادرة حي بلا حاويات عن طريق رفع الحاويات المنتشرة حالياً في شوارع وممرات الأحياء، وفرز النفايات في المنازل بفصل العضوية عن غير العضوية ووضعها في الحاويات المخصصة لها، حيث خصصت الأمانة الحاويات الخضراء للنفايات غير العضوية وتشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والأوراق بينما الحاويات السوداء للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير كبقايا الأطعمة ومواد الطبخ بكامل أشكالها، و سيتم إخراجها في أوقات محدده خارج المنزل وذلك ليتم تفريغها وإعادتها مره أخرى عبر ضاغطات مخصصة لكل حاوية.// انتهى //16:06ت م0158