السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" يتلقى أكثر من 500 ألف بلاغ خلال العام الماضي

الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واستلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أكثر من 592881 ألف مكالمة خلال العام الماضي, منها 166198 بلاغاً للمراكز، تم مباشرة أكثر من 110042 ألف بلاغ حالات مرضية طارئة و56156 ألف حالات حوادث، فيما نقلت الفرق الإسعافية أكثر من 40 ألف حالة حوادث ومرضية لأقرب منشئة صحية بحسب نوع الحالة الطارئة.وبلغ عدد الحوادث التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من 43 ألف إصابة تم نقل منها 21255 ألف حالة طارئة فيما بلغ عدد الحالات الغير منقولة أكثر من 22537 ألف حالة خلال عام 1439هـ، وباشرت الهيئة بفرقها الإسعافية والمتقدمة أكثر من 89 ألف حالة مرضية العام الماضي تم نقل منها 41042 ألف حالة مرضية طارئة للمستشفيات والمراكز الطبية القريبة بحسب نوعية الحالة الطارئة فيما لم تنقل أكثر من 48405 ألف حالة.وكان عدد البلاغات الفعلي التي باشرتها الهيئة خلال العام الماضي قد بلغت 135070 بلاغاً، فيما سجل شرق الرياض أعلى المراكز التي تلقت البلاغات وهي مركز اسعاف الحمراء والذي بلغ 14537 بلاغاً ومركز إسعاف النسيم بـ8018 بلاغاً ومركز إسعاف الربوع بـ7934 بلاغاً, وبلغت ذروة العمل الإسعافي خلال اليوم من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة حيث يبلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها أكثر من 22 ألف حالة حوادث ومرضية.وبين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنقطة الرياض عبدالله المريبض, أن الحالات التي لم تنقلها الهيئة تأتي لعدة أسباب منها رفض نفس الحالة أو ذويه إضافة لعلاج الحالة في الموقع وبالتالي لا يستدعي النقل، إضافة للبلاغات الغير صحيحة أو عدم صحة الموقع.// انتهى //16:05ت م0157