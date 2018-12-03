السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 18 دقيقة - 3:40 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م روابط ذات صلة “الغذاء والدواء”: بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية تتضاعف 10 مرات خلال أقل من عام 3:26 مساءً 3 ديسمبر, 2018 أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس المرصد الحضري التاسع بالمنطقة 3:08 مساءً 3 ديسمبر, 2018 قطاع توزيع المياه ينجح في الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع هامة للصرف الصحي بينبع بتكلفة تتجاوز 358 مليون ريال 3:01 مساءً 3 ديسمبر, 2018

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