شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي في وفاة بوش الأب والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش ، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة ، راجين لكم موفور الصحة والسعادة ، وألاّ تروا أي سوء ".

كما بعث الملك المفدى برقية عزاء ومواساة للسيد جيب بوش في وفاة والده، وقال فيها: " علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش ، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة ، راجياً لكم الصحة والسعادة ".

وبعث ولي العهد أيضا برقية عزاء ومواساة للسيد جيب بوش في وفاة والده.وقال سموه فيها: " تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان".