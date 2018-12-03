شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: العلاقات السعودية الجزائرية مبنية على أسس ثابتة والان نبدء بالتفاصيل
التقى عدداً من رؤساء التحرير والكتّاب..
وفي بداية اللقاء أكد أهمية العلاقات السعودية الجزائرية وهي مبنية على أسس ثابتة وصداقة دائمة وأن القواسم المشتركة بين البلدين تساعد على أن تكون هذه العلاقات أكثر تميزاً ، منوهاً بالزيارة الكريمة التي يقوم بها سمو ولي العهد - حفظه- حالياً للجزائر وأنها ستفتح آفاقاً أكبر من التعاون في كل المجالات بين البلدين الشقيقين سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية وستؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات على الصعد كافة.
ودعا الدكتور العواد وسائل الإعلام في البلدين إلى العمل الحثيث لتوطيد هذه العلاقات وعكس كل ما ينمّي ويطور هذه العلاقات ، كما حث على تكثيف التعاون وتبادل الزيارات وتنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين القطاعات الإعلامية في البلدين ، وأن تكون اللغة الإعلامية موحدة بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة والجزائر والتغلب على كل التحديات التي تواجه البلدين .
وفي نهاية اللقاء وجه وزير الإعلام الدعوة لرؤساء التحرير والإعلاميين الجزائريين لزيارة المملكة والمشاركة في فعاليات الرياض عاصمة الإعلام العربي.
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