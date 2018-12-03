شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تطلق خدمة «حاسبتي» للقطاع السكني والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم, خدمة "حاسبتي" لمشتركي القطاع السكني، التي تمكن المشترك من قراءة كمية الاستهلاك مقارنة بفترة الاستهلاك، حيث يدخل المشترك قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم وتقوم "حاسبتي" تلقائياً بإجراء الحسابات الخاصة بالمشترك، وتقدم للمشترك كافة المعلومات التي يحتاجها بسرعة فائقة ودقة عالية، ولا تشمل الفواتير الصادرة التي لم يتم سدادها.

وتقدم "حاسبتي" للمشترك في حال وجودة قراءة فعلية، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك وقيمة الاستهلاك المتوقعة ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة وإجمالي المبلغ المتوقع المطلوب سداده، كما تظهر للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة.

ويمكن للمشترك الدخول للخدمة من عن طريق الجوال، بنظامي Android وIos، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.hasibati.com أو مسح رمز الباركود أو الضغط مباشرة على زر الدخول للخدمة.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن خدمة "حاسبتي" مرتبطة آلياً بأنظمة الشركة، وأن لديها أيضاً "تطبيق الكهرباء "ALKAHRABA" لتسهيل وتيسير خدمات المشتركين، واستعراض تفاصيل الفاتورة وتقديم الاعتراضات والشكاوى، والاطلاع على بيانات السداد، وشرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة (أرقامي) التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً في أي وقت.