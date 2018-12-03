شكرا لقرائتكم القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة جورج بوش الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش ، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة ، راجين لكم موفور الصحة والسعادة ، وألاّ تروا أي سوء “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش ، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة ، راجياً لكم الصحة والسعادة “.

كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيد جيب بوش في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للسيد جيب بوش في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان”.

وفي ذات السياق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: “علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم ، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة السيد جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان”.

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