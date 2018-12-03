شكرا لقرائتكم قرقاش: هذه رسائل الإمارات في عيدها الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش بما تقوم به القيادة الإماراتية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال قرقاش بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 للإمارات : رسائل الإمارات في أعيادها الوطنية واثقة مطمئنة، فالبيت الداخلي متوحّد والثقة في القيادة قوية، والمشهد الاقتصادي مبشر، ورؤية المستقبل طموحة ومستندة إلى جيل متعلم وواع، ودورنا الدولي مؤثر ومبني على مصداقية القول والفعل، استقرار واستمرار النهج مفتاح النجاح.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.