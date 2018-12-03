شكرا لقرائتكم صور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد العريف مشعل بن مانع العتيبي الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.

وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزاره الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري وأمراء الأفواج ورؤساء الهيئات العسكرية و مسؤولي وزاره الحرس الوطني من مدنيين و عسكريين .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض وسمو وزير الحرس الوطني على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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