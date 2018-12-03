شكرا لقرائتكم حرم أمير الرياض تكرّم ٣٢٥ طالبة متفوقة بتعليم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد اليوم, الحفل السنوي لتكريم 325 طالبة من المتفوقات على مستوى المنطقة الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بحضور نخبة من قيادات وزارة التعليم وأمهات الطالبات وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاركت حرم أمير منطقة الرياض المكرمات فرحتهن بتفوقهن وإبداعهن في كلمتها وقالت : نحتفي اليوم بكوكبة جديدة من طالباتنا المبدعات ما بين متفوقات ومتميزات وفائزات بجوائز محلية ودولية وبنات جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وشهدائنا، يحتضنهن وطن عظيم هيأ لمواطنيه جميع دروب العلم والمعرفة بقيادة حكومتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في رعاية شباب الوطن ودعمهم تحت مظلة وزارة التعليم، متمنية للجميع التوفيق والسداد.

بعدها قدّمت طالبات التربية الخاصة لوحة فنية بعنوان (طموح وأمل)، ثم عبّرت الطالبات المتفوقات عن شكرهن وتقديرهن لإدارة التعليم بمنطقة الرياض في كلمة ألقتها نيابة عنهن الطالبة سارة عبدالحكيم الهداب، ثم قدّمت الطالبة سلمى سيف الرسام من مدارس ابن خلدون العالمية فقرة باللغة الانجليزية بعنوان (رؤية وطن في التعليم).

بعدها ألقت المساعدة للشئون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد كلمة أكدت فيها أن قيمة الإنسان تكمن في إبداعه وتفوقه وعلمه وأدبه وعلو همته وهو ما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بهذه الفئة اللاتي سيواصلون مسيرة الإبداع والنماء والتقدم للوطن, معربة عن فخرها وسعادتها بتكريم الطالبات في محطةٍ التفوق والتميز العلمي البالغ عددهنَ ٢١٨ طالبة متفوقة و٢٣ طالبة متميزة من التربية الخاصة و٢٩ طالبة فائزة بمسابقات محلية ودولية و ٢٧ طالبة فائزة في جائزة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي و9 مدارس في نفس الجانب ، و6 من بنات جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي ومثلهن من منسوبي التعليم المتوفين و5 طالبات من بنات جنودنا الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداء للدين والوطن وطالبة فائزة في الرحلة العلمية وأخرى فازت في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها العشرين، مؤكدة أن التكريم هو حافز على مزيد من التفوق والإبداع وشاحذ للهمم العالية والآمال البعيدة.

واختتمت الفقرات بأوبريت وطني شارك في أدائه طالبات الثانوية الأولى بالدرعية وطالبات الثانوية ٦٥ والثانوية ٧٤ وطالبات مدارس نيار الأهلية ومدارس الفرسان العالمية.

وفي الختام تقدمت الطالبات المكرمات في مسيرة للسلام على سمو الأميرة نورة بنت محمد، ثم كرّمت سموها مديرات ومشرفات مكاتب التعليم والمنظمات والرعاة.

وعلى هامش الحفل أهدت الفنانة التشكيلية نبيلة أبو الجدائل لوحة فنية بهذه المناسبة طولها 4 أمتار في متر ونص لسمو راعية الحفل وتضمنت ثلاثة أجزاء جسدت فيها حياة الجنود البواسل على الحد الجنوبي ومصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال إحدى زيارته.

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