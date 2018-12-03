الان تتابع بالصور.. تخصيص صحن المطاف لذوي القدرات الخاصة لمدة ساعتين في اليوم العالمي للإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة ـ الخليج 365 ـ محمد السويهري

بادرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتخصيص صحن المطاف لمدة ساعتين لذوي القدرات الخاصة، تفاعلا مع اليوم العالمي للإعاقة، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، مشهور المنعمي، وعدد من مديري العموم.

وأوضح “المنعمي”، أن مبادرة الرئاسة بتخصيص صحن المطاف لذوي القدرات الخاصة وهي الفئة الغالية على قلوبنا جميعا وتضافر الجهود بين كافة الإدارات يأتي ضمن الاهتمام بهذه الفئة وتسليط الضوء على حقوقهم ومساواتهم بفئات المجتمع الأخرى.

واتجه المعنيون بعد ذلك لمركز صفة العمرة الواقع بالدور الأرضي بتوسعة الملك فهد والذي تقيمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام واستمعوا إلى شرح مفصل عن صفة العمرة كما تم توزيع بعض الكتب والمطويات التي تختص بذلك.

يذكر أن إدارات العموم بالرئاسة، شاركت في إنجاح خطة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة في وحدة ذوي القدرات الخاصة، ووحدة الزائر الصغير، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال والمركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام ووحدة الخدمات والمناسبات، والإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة التطويف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، والإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلةً في إدارة سقيا زمزم وإدارة العربات.

وفي ختام الجولة، قدمت الرئاسة العامة، الهدايا التذكارية لذوي القدرات الخاصة ومرافقيهم.