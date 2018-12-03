الان تتابع “وزارة النقل” تبحث عن مواهب شابة لمناصب قيادية فنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طرحت وزارة النقل، اليوم، عددا من الوظائف القيادية ضمن “برنامج اكتشاف القادة”، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في إطار تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 نحو تمكين الشباب السعودي الطموح.

ودعت الوزارة من تتوفر لديهم القدرات لشغل هذه المناصب القيادية المشار اليها للتقدم من خلال رابط الموقع الالكتروني المخصص، http://www.motldp.com/login علما بأن التقديم متاح لجميع المواطنين والمواطنات الذين ينطبق عليهم الوصف الوظيفي.

وحددت فترة التقديم لمدة أسبوعين فقط، ابتداء من يوم الاثنين 25 ربيع الأول 1440هـ وحتى نهاية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 3 ديسمبر الى 16 ديسمبر 2018.

يذكر أن “برنامج اكتشاف القادة” ضمن برامج وزارة النقل لاختيار الكوادر المناسبة والمتخصصة للوظائف الفنية، ويشمل مراحل لتقييم المتقدمين من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي القدرات والكفاءة والطموح، حيث أن عملية التقييم تتم بخطوات متسلسلة من خلال البوابة الإلكترونية، ويتطلب من المتقدم التسجيل ثم اختيار الوظيفة التي يرغب بالتقديم عليها، ثم اجراء اختبار للقدرات والكفاءات، ثم التقييم شخصياً.

ومن الشروط الواجب توفرها في المتقدم أن يكون لديه الطموح والقدرة على إنجاز الاعمال مع الخبرات المطلوبة في كل وظيفة من المناصب القيادية في مجالات التصميم وإدارة المشاريع والصيانة ومشاريع الطرق والخصخصة والاستثمار والسلامة.

وأكدت الوزارة أن هناك لجنة مشكلة من قياداتها وذوي الاختصاص ستقوم بمراجعة النتائج والموافقة على قائمة المجتازين النهائية، ثم يلي ذلك التواصل مع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار في تاريخ يتم الإعلان عنه لإنهاء الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة.