الان تتابع القبض على مواطن سرق محلات ومساكن بحوزته عبوات بها مادة مسكرة في عرعر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرعر - الخليج 365 - طارق قمقوم:

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، من القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، بعد توفر الأدلة على ارتكابه جرائم سرقة من محلات تجارية ومساكن بمدينة عرعر.

وببّن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد بن مهدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أحد المتهمين، وضبط بحوزته بعض المسروقات، وعبوات مليئة بمادة مسكرة معُده للبيع، وأدوات ومواد تستخدم في تصنيع المسكرات، وجرى إيقافه، وتحريز المضبوطات وإحالة القضيه للنيابة العامة.

وأضاف أن شرطة منطقة الحدود الشمالية، تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.