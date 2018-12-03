شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ومحمد بن سلمان يعزيان ترمب في وفاة الرئيس جورج بوش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب، في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق جورج بوش. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب، في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق جورج بوش. وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وألاّ تروا أي سوء». كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم الصحة والسعادة».



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