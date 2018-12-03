شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستعرض خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

استعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، خارطة مسرح عمليات الأفواج الأمنية بالمنطقة، عقب انطلاق مهماتها الأمنية والعسكرية، في مساندة القوات والأجهزة الأخرى بالمناطق الجنوبية.

وشاهد إيجازاً عن تفاصيل المهمات والأدوار التي يجري تنفيذها، قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى، موضحاً مستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات الأمنية والعسكرية الحدودية وفي الداخل.

وتسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء دليل الإجراءات والتعليمات العملياتية، والصادر حديثاً عن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية.