شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تخصص صحن المطاف اليوم لمدة ساعتين لذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الاثنين)، صحن المطاف لمدة ساعتين، لذوي القدرات الخاصة وذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للإعاقة. خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الاثنين)، صحن المطاف لمدة ساعتين، لذوي القدرات الخاصة وذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للإعاقة. وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مشهور المنعمي أن هذه المبادرة تؤكد حرص الرئاسة بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً وتسليط الضوء على حقوقهم ومساواتهم بفئات المجتمع الأخرى. وفي بداية المبادرة، اتجه المعنيون إلى مركز صفة العمرة الواقع بالدور الأرضي بتوسعة الملك فهد والذي تقيمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام واستمعوا إلى شرح مفصل عن صفة العمرة كما تم توزيع بعض الكتب والمطويات التي تختص بذلك. صور صور صور صور



شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تخصص صحن المطاف اليوم لمدة ساعتين لذوي القدرات الخاصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .