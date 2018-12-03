شكرا لقرائتكم خبر عن طالب الابتدائي: دعوت لوالدي عند قبره بعد حفظ 5 أجزاء.. «الثقفي»: نموذج وقدوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

كرم المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة الطالب بالصف الخامس الابتدائي فهد عبدالرزاق عطية من مدارس الأقصى بجدة، نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو سعيد بإتمامه حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، وتوجه بعدها لقبر والده رحمه الله للدعاء له مقدما صورة من أروع صور البر رغم صغر سنه.

وكان مدير عام تعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، وجه بتكريم الطالب فهد بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يزور قبر والده بعد حفظه للأجزاء الخمسة والدعاء له، حيث أكد الثقفي أنه نموذج مميز وقدوة لزملائه الطلاب ويستحق التكريم والتقدير وبالفعل تم تكريم الطالب بحضور قائد مدرسته أحمد الأسمري وشقيق الطالب.