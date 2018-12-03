شكرا لقرائتكم خبر عن بن حميد وأبا الخيل يستعرضان الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين لنشر العلوم الشرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الخميس القادم ندوة علمية بعنوان «الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين لنشر العلوم الشرعية».

وتتضمن الندوة عقد جلستين علميتين يرأس الجلسة الأولى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، فيما يرأس الجلسة الثانية مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وستتطرق الندوة في جلستها الأولى إلى أثر دروس الحرمين الشريفين في نشر العلم الشرعي وتأهيل العلماء وطلبة العلم في العلوم الشرعية، كما ستبرز الجهود المبذولة من الرئاسة في نشر تلك العلوم.

وخلال الجلسة الثانية، سيتم استعراض جهود المؤسسات الدينية في نشر العلوم الشرعية وكذلك مظاهر عناية الدولة بالدور العلمي للحرمين الشريفين والتطلعات والآمال والطموحات في ما يخص دروس الحرمين ونشرها.