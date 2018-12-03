شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تعقب على مقطع دخول الماء لعدد من المنازل: جرت معالجتها فوراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة)

أوضحت أمانة المدينة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تجمع المياه ودخولها لأربعة منازل في أحد أحياء المدينة المنورة، فقد تدخلت على الفور وقابلت المتضررين.

وأبانت الأمانة أنها قامت ومنذ الساعات الأولى من هطول الأمطار بنزح هذه المياه من الموقع والمواقع الأخرى للمواطنين، ووقف رئيس بلدية العوالي والمختصون في البلدية على المواقع المتضررة، وتم الالتقاء بالمواطنين المتأثرة منازلهم جراء هطول الأمطار، وتقدم المواطنون بالشكر لأمين منطقة المدينة المنورة ومنسوبي الأمانة، لما بذلوه من جهود لإنهاء معاناتهم خلال الساعات الأولى من هطول الأمطار.

يذكر أن المخطط خاص وتم تطويره من قبل أحد رجال الأعمال، والذي لم يأخذ في الاعتبار تصريف مياه الأمطار من الحي. وقد تمت ترسية عدة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وجرى تسليم هذا الموقع المتضرر لأحد المقاولين لعمل صرف لهذه المنطقة، وسيبدأ العمل خلال شهر.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن هناك أكثر من 1000 نقطة تجمع مياه في المدينة، تم التعامل معها وإنهاء وضعها خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن مشاريع صرف مياه الأمطار التي تمت ترسيتها في الآونة الأخيرة تبلغ تكلفتها نحو 400 مليون ريال. وهناك العديد من مشاريع صرف مياه الأمطار تحت إجراءات الترسية تتجاوز قيمتها ملياراً و300 ألف ريال ستحل جزءاً كبيراً من تجمعات المياه في المدينة المنورة ومحافظاتها خلال الفترة القادمة، وحتى عام 2020.