شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يقف على أحياء الليث المتضررة من الأمطار.. ويدشن مشاريع جديدة غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يقف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً (الثلاثاء)، على الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث إلى جانب عدد من المواقع المتوقع تطويرها خلال الفترة القادمة، يرافقه في ذلك الفريق الذي وجه بتشكيله أخيراً ويضم ممثلين عن الإمارة وهيئة تطوير المنطقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة.

وتأتي زيارة الأمير خالد الفيصل لمحافظة الليث، بعد أن ترأس أمس (الاثنين) اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة وجه خلاله بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث، وتأمين المحافظة من أخطار السيول، كما وجه أيضاً بإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.

عقب ذلك، يتجه الأمير خالد الفيصل إلى محافظة القنفذة في اليوم نفسه، إذ يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يرأس اجتماع المجلس المحلي بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة، والذي يتخلله مناقشة المشاريع التنموية والاطلاع على سير الأعمال فيها، علاوة على تدشينه عدداً من المشاريع الأخرى المنجزة، وبحث سبل تحريك العمل في المشاريع المتعثرة.

كما يحضر أمير منطقة مكة المكرمة في القنفذة ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز، وفي اليوم التالي (الأربعاء) يختتم زيارته للمحافظة بوضع حجر الأساس لمطار القنفذة الذي سيبدأ تنفيذه على أرض الواقع على أن يتم إنجازه خلال عامين.