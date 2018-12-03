شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الاثنين)، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.