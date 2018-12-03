أمير مكة يتفقد الأحياء المتضررة من الأمطار في الليث غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

يتفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل غدا الأحياء المتضررة من الأمطار في محافظة الليث، إلى جانب عدد من المواقع المتوقع تطويرها خلال الفترة المقبلة، ويرافقه في ذلك الفريق الذي وجه بتشكيله أخيرا ويضم ممثلين عن الإمارة وهيئة تطوير المنطقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة.

وتأتي زيارة الأمير خالد الفيصل لمحافظة الليث، بعد أن ترأس أمس الأول اجتماعا في مقر الإمارة بجدة تخلله توجيهه بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث، وتأمين المحافظة من أخطار السيول، وإعداد دراسة شاملة لتطوير المحافظة في شتى الجوانب تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة.

عقب ذلك يتجه الأمير خالد الفيصل إلى القنفذة ويلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يرأس اجتماع المجلس المحلي بحضور مديري الأجهزة الحكومية في المنطقة، والذي تتخلله مناقشة المشروعات التنموية والاطلاع على سير الأعمال فيها، علاوة على تدشينه عددا من المشروعات الأخرى المنجزة، وبحث سبل تحريك العمل في المشاريع المتعثرة.

كما يحضر أمير منطقة مكة المكرمة في القنفذة ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز، ويختتم بعد غد زيارته للمحافظة بوضع حجر الأساس لمطار القنفذة الذي سيبدأ تنفيذه على أرض الواقع على أن ينجز خلال عامين.