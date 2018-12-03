خادم الحرمين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.