السعودية | الجبير وولد الشيخ بحثا تعزيز التعاون السعودي الموريتاني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في نواكشوط اليوم، معالي وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.

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