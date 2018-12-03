بريطانيا تُعرب عن قلقها الشديد من اختبار إيران لصاروخ باليستي

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أعربت المملكة المتحدة، اليوم، عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، واعتبرته "عملاً استفزازياً وتهديدياً يتعارض مع القرار 2231".
وشدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان له اليوم، على أن الاتفاق النووي لا يقلل أبداً من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.
بريطانيا تُعرب عن قلقها الشديد من اختبار إيران لصاروخ باليستيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03
أعربت المملكة المتحدة، اليوم، عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، واعتبرته "عملاً استفزازياً وتهديدياً يتعارض مع القرار 2231".
وشدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان له اليوم، على أن الاتفاق النووي لا يقلل أبداً من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
02:09 PM
"هنت": الاتفاق النووي لا يقلل القلق من برنامج طهران الصاروخي
أعربت المملكة المتحدة، اليوم، عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، واعتبرته "عملاً استفزازياً وتهديدياً يتعارض مع القرار 2231".
وشدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان له اليوم، على أن الاتفاق النووي لا يقلل أبداً من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.
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المصدر : الخليج 365
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