بريطانيا تُعرب عن قلقها الشديد من اختبار إيران لصاروخ باليستي

محمد بن مسعود - الدمام - "هنت": الاتفاق النووي لا يقلل القلق من برنامج طهران الصاروخي

أعربت المملكة المتحدة، اليوم، عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، واعتبرته "عملاً استفزازياً وتهديدياً يتعارض مع القرار 2231".

وشدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان له اليوم، على أن الاتفاق النووي لا يقلل أبداً من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.