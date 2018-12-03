لليوم الرابع.. طفلة الـ7 أشهر في غياهب وادي ثماء و"الخليج 365" ترصد جهود البحث

محمد بن مسعود - الدمام - "الجهني" من الموقع: عمليات تسير وفق مربعات افتراضية للمشاركين.. مسح وتمشيط

استأنفت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، منذ صباح اليوم الاثنين ولليوم الرابع على التوالي، بمشاركة الجهات المعنية والفِرَق التطوعية، عمليات البحث ومسح وادي ثماء بمركز تلعة نزا بينبع، عن الطفلة المفقودة داخل الوادي، وتم الاستعانة بفريق البحث والإنقاذ السعودي في مرحلة جديدة من عمليات البحث والمسح عن طفلة السبعة أشهر.

وتواجدت "الخليج 365" في الموقع، صباح اليوم؛ لرصد الجهود المبذولة من قِبَل فرق الدفاع المدني والحرس الوطني وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي، وبعض من الجهات المعنية، وفريق الكشافة التطوعي، ومركز التدريب والقطاع الصحي، ومتطوعين؛ لبحثهم عن طفلة مفقودة تبلغ من العمر سبعة أشهر داخل الوادي، كما تم دعم فِرَق الدفاع المدني بموقع الحادث بعدد من فرق البحث والإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات والتجهيزات الفنية من المناطق المساندة.

ويقع وادي ثماء شرق محافظة ينبع، وينحدر من منكب جبل رضوى الشهير، وطوله أكثر من ٣٠ كيلو متراً، يتكون من منحدرات سفح الجبل، وهو وادٍ ذا حوض كبير يجمع عدة أودية منها: الخوارية، والظلل، وتلعة نزا، وأم عظام، وفخت، والعقدة، ومساريح، وغيرها من الأودية، والتي تسيل في الوادي ومن ثم إلى البحر.

بدوره كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، الذي يتواجد في موقع الوادي لـ"الخليج 365"، أن عمليات البحث عن الطفلة ذات السبعة شهور داخل الوادي؛ تسير وفق مربعات افتراضية، يتم توزيع المشاركين على كل مربع للتأكد من مسح وتمشيط المربع؛ مشيراً إلى أن البحث متواصل في كافة أرجاء الوادي.

وأضاف: "عملية البحث عن المفقودة تجري على مدار الساعة"؛ موضحاً أن هناك مساندة كبيرة من الجهات الحكومية والتطوعية للوصول للفتاة.

ودعا "الجهني" المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ إذ تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة، وتأثر كثير من أجزاء المنطقة خصوصاً الساحلية منها بالأمطار والسيول؛ مما قد يعرّضهم للأخطار من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل؛ مطالباً بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والحرص أثناء التنزه خلال الإجازة الأسبوعية، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيداً عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وأهاب بقائدي المركبات، الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها؛ مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.