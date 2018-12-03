"الكرملين" يعلّق على المصافحة الودية بين ولي العهد وبوتين خلال الـ G 20

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تصريح على لسان ديمتري بيسكوف رداً على سؤال من أحد الصحفيين

قال "الكرملين" إن العلاقات الشخصية الودية تشكل أساساً للتعاون المثمر؛ تعليقاً على المصافحة التي رصدتها الكاميرات بين الرئيس فلاديمير بوتين؛ وولي العهد محمد بن سلمان؛ في قمة G20.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف؛ اليوم الإثنين، رداً على سؤال من الصحفيين بشأن مغزى المصافحة الودية بين الرئيس الروسي وولي العهد أمام عدسات وسائل الإعلام، في أثناء القمة التي عُقدت في بوينس آيرس الأسبوع الماضي.

وأشار بيسكوف؛ إلى أن الرئيس الروسي الخليج 365 أن رحب بزعماء آخرين بمصافحة مماثلة، موضحاً: "هذا يعكس علاقات شخصية طيبة، وهي تشكل أرضية للتعاون المثمر متبادل المنفعة".

وشدّد بيسكوف؛ على اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض، ومواصلة الاتصالات مع قيادة المملكة على أرفع مستوى.

ووصف المتحدث الاجتماع الذي عُقد بين بوتين؛ والأمير محمد؛ في بوينس آيرس، بأنه كان مثمراً ومفصلاً وتطرق، على وجه الخصوص، إلى مسألة التعاون بين الدولتين ضمن إطار اتفاق "أوبك+".