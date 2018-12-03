تدشين عدد من المشاريع المشتركة في ملتقى الأعمال السعودي - الجزائري

محمد بن مسعود - الدمام - عُقد اليوم بمشاركة واسعة من البلدين على هامش الزيارة الحالية لولي العهد

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ في كلمته بملتقى الأعمال السعودي - الجزائري بالعاصمة الجزائر "نتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي مع أشقائنا في الجزائر من أجل زيادة حجم التبادل التجاري لمستويات متقدمة ترضي التطلعات والطموحات المشتركة".

شارك في الملتقى، الذي يُعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية للجزائر، وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد بن عمر.

من جهته، قال العبيدي: انعقاد هذا الملتقى يعبّر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق مزيدٍ من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة.

وقال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد بن عمر: إقامة هذا الملتقى تؤكّد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين.

وشهد الملتقى تدشين عددٍ من المشاريع المشتركة في مجالات الكيماويات غير العضوية والصناعات الغذائية والزراعية وإنتاج الورق.