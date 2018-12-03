الملك يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رئيس الديوان الملكي ووزير الشؤون الخارجية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق؛ الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.