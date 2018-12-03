ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق "الأمريكي- الصيني"

محمد بن مسعود - الدمام - قبل اجتماع "أوبك" المتوقع أن يشهد خفضاً للإمدادات

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوماً وقبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وارتفع خام نفط برنت 2.89 دولاراً؛ بما يوازي 4.9% إلى 62.35 دولاراً للبرميل.

وزاد خام نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.41 دولاراً للبرميل بزيادة 2.48 دولاراً للبرميل أو 4.9% عن آخر سعر إغلاق.