البحث عن مواهب شابة لهذه الوظائف القيادية بـ"النقل".. هنا المحاور والشروط

محمد بن مسعود - الدمام - لجنة من ذوي الاختصاص تُراجع النتائج وتوافق على قائمة المجتازين.. ثم تتواصل

طرحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، وظائف قيادية ضمن "برنامج اكتشاف القادة"؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تمكين الشباب السعودي الطموح.

ودعت الوزارة مَن تتوفر لديهم القدرات لشَغل مناصب قيادية بالوزارة إلى التقدم لهذه الوظائف؛ مشيرة إلى أن المجال مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات الذين ينطبق عليهم الوصف الوظيفي؛ من خلال رابط الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، ويمكن زيارة موقع وزارة النقل لمزيد من التفاصيل www.mot.gov.sa.

وأفادت الوزارة بأن "برنامج اكتشاف القادة"، يأتي ضمن برامجها لاختيار الكوادر المناسبة والمتخصصة للوظائف الفنية؛ محددة فترة أسبوعين للتقدم على هذه الوظائف.

وأوضحت أن البرنامج يشمل مراحل لتقييم المتقدمين من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي: القدرات والكفاءة والطموح؛ حيث عملية التقييم تتم بخطوات متسلسلة من خلال بوابة إلكترونية مخصصة، يبدأ المتقدم بالتسجيل، ثم باختيار الوظيفة التي يرغب في التقديم عليها، ثم إجراء اختبار للقدرات والكفاءات، ثم التقييم شخصياً.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن من الشروط الواجب توفرها في المتقدم: أن يكون لديه الطموح والقدرة على إنجاز الأعمال مع الخبرات المطلوبة في كل وظيفة من المناصب القيادية في مجالات التصميم وإدارة المشاريع والصيانة ومشاريع الطرق والخصخصة والاستثمار والسلامة.

كما أكدت أن هناك لجنة مشكّلة من قياداتها وذوي الاختصاص، ستقوم بمراجعة النتائج والموافقة على قائمة المجتازين النهائية، ثم يلي ذلك التواصل مع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لإنهاء الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة.