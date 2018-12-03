"غريفيث" يصل إلى صنعاء للقاء قيادة "ميليشيات الحوثي"

محمد بن مسعود - الدمام - الانقلابيون يضعون عراقيل أمام مشاركتهم في المفاوضات

وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث؛ اليوم الإثنين، إلى صنعاء؛ للقاء قيادة ميليشيات الحوثي، وذلك في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق السلام في اليمن.

ويضع الانقلابيون الحوثيون عراقيل أمام مشاركتهم في مفاوضات السلام في السويد التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبعد أن وافقت الحكومة الشرعية والتحالف على طلب الانقلابيين نقل جرحاهم إلى السويد للعلاج، ترفض الميليشيات تسليم قائمة بأسماء مَن سيتم نقلهم؛ ما يثير مخاوف بشأن تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وسط الجرحى.

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس"، بأنه سيتم الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الطيران المدني في محادثات السلام.

وتأتي زيارة "غريفيث"؛ بعد إعلان تحالف دعم الشرعية، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى مسقط.

وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون السفر في اللحظة الأخيرة.