"الربيعة" يكرّم المشرف على البرنامج الصحي التطوعي بالحج

محمد بن مسعود - الدمام - استشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

اختارت وزارة الصحة، استشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري، كأبرز شخصية طبية في العمل الصحي التطوعي.

وسيكرّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، "الشهري"، خلال ملتقى التطوع الصحي المنعقد ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من ديسمبر.

وتركزت جهود الدكتور جاسر الشهري في البرنامج الصحي التطوعي بالحج، الذي تشرف عليه المديرية العامة للدفاع المدني ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، على الإشراف على تحسين الحالة الصحية لضيوف بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، عن طريق تقديم الرعاية الصحية والخدمات التوعوية وإجراء الأبحاث العلمية.

ويشارك في هذا البرنامج الذي دخل السنة "12"، المئات من الممارسين الصحيين المتطوعين وطلاب وطالبات كليات الطب من مختلف مناطق المملكة.