السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تعلن عن عقد مؤتمر دولي بعنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك"

عمّان 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الحكومة الأردنية ،اليوم ، عن تنظيمها لمؤتمر دولي في العشرين من الشهر الجاري تحت عنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك" ، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر ابو البصل ، في تصريح صحفي نشر اليوم ، إن المؤتمر يهدف إلى التباحث والتشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى المبارك ودعم القدس ومقدساتها الإسلامية.وأوضح أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية ، تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة ، وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة مما ينذر بوجود خطة مبيته للسلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد عقباه.// انتهى //13:40ت م0085