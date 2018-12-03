سياسي / أمير الكويت يلتقي وزير خارجية السويد

الكويت 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر السيف اليوم وزير خارجية مملكة السويد مارغورت فالستروم الذي يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

// انتهى //

13:32ت م

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الكويت 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر السيف اليوم وزير خارجية مملكة السويد مارغورت فالستروم الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.// انتهى //13:32ت م0080

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