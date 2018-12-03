السعودية اليوم / مساعد مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة يدشن فعاليات "اليوم العالمي لذوي الإعاقة"



المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

‏دشن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي اليوم، انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة محمد الشدادي، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، وذلك بمقر معهد الصم.

من جهة أخرى أقامت إدارة التربية الخاصة بتعليم المدينة المنورة عدد من الفعاليات المختلفة مثل مبادرة "فلنمشي سوياً" لطلاب التربية الخاصة، كما تم تدشين أركان تثقيفية وتوعوية، وألوان الفرح لطلاب التربية الخاصة. ‎

يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.

// انتهى //

13:32ت م

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المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس‏دشن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي اليوم، انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة محمد الشدادي، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، وذلك بمقر معهد الصم.من جهة أخرى أقامت إدارة التربية الخاصة بتعليم المدينة المنورة عدد من الفعاليات المختلفة مثل مبادرة "فلنمشي سوياً" لطلاب التربية الخاصة، كما تم تدشين أركان تثقيفية وتوعوية، وألوان الفرح لطلاب التربية الخاصة. ‎يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.// انتهى //13:32ت م0079

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