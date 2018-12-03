

الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

// انتهى //

13:29ت م

0078



الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.// انتهى //13:29ت م0078

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير باكستان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .