السعودية اليوم / المجلس البلدي بوادي جازان ينظم ورشة عمل لطلاب المدارس

عام / المجلس البلدي بوادي جازان ينظم ورشة عمل لطلاب المدارس
أبوعريش 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
ينظم المجلس البلدي لبلدية مركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش غداً, ورشة عمل تعريفية عن مبادرة زراعة 30 ألف شتلة "وداينا أخضر", التي ينفذها حالياً مركز إمارة وادي جازان, وذلك بمدرسة ثانوية الواصلي.
وتهدف ورشة العمل إلى تعريف طلاب المدارس بالمبادرة وأهدافها في تدريب وتأهيل المزارعين بوادي جازان وبناء الشراكات الاستراتيجية واستغلال أماكن الفضاء وتحويلها إلى ساحات خضراء وتعزيز العمل التطوعي, فيما يشارك في الورشة عدد من المختصين وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.
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13:29ت م
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