السعودية | شاهد.. مسؤول كويتي ينفي مزاعم حضور أمير قطر برفقة الشيخ صباح لقمة الخليج

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:24 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م

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نفى خالد الجارالله؛ نائب وزير الخارجية الكويتي، أن مزاعم حضور تميم بن حمد أمير قطر برفقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقمة الخليج المقرر انعقادها في السعودية.

وقال الجارالله خلال لقاء تليفزيوني، إن المرحلة الحالية هي مرحلة توزيع الدعوات، مبينا أنه لا شيء محدد أو واضح بخصوص آلية الحضور.

وأضاف، أنه من المقرر استكمال توزيع الدعوات قريبا، على أن يتحقق حضور على مستوى عال في القمة.