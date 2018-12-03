السعودية | انعقاد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في مجلس الشورى بالقاهرة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:57 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م

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استقبل معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد في مقر المجلس بالقاهرة أمس، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبوثنين، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس النواب برئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقة التاريخية بين البلدين قيادة وشعباً، وحمله نقل تحياته إلى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأشار معاليه إلى أهمية دور المجلسين في البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، راجياً أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية ، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري بما يخدم مصالحهما .

وقدم معالي رئيس مجلس النواب خلال اللقاء نبذة عن مجلس النواب.

وتطرق معاليه في حديثه إلى الاستثمارات في مصر، مشيداً بالقانون الجديد للاستثمارات لنفوذه إلى جميع الدول بفضل الاتفاقيات الحرة مع الدول الأوربية، متمنياً مزيداً من التعاون بين مصر والمملكة في مجال الطاقة.

من جانبه عبر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية عساف أبوثنين عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، منوهاً بحسن الاستقبال والحفاوة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وكذلك بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري.

وأكد أهمية تطوير وتعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين، وأن تكون الأفكار المطروحة مشروع عمل لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والرؤى المشتركة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ومجالات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب وتفعيل لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين.

حضر الاستقبال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية السعودية اللواء سعد الجمال، ورئيس لجنة الشؤون العربية أحمد رسلان، وعضوا جمعية الصداقة البرلمانية المصرية السعودية مصطفى بكري، وحسن عمر حسانين، والمستشار في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة طلال الصديق.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا والصور التذكارية.

من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية بمجلس النواب المصري، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء سعد الجمال في مقر المجلس بالقاهرة أمس، اجتماعاً مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية الذي يزور جمهورية مصر العربية حالياً.

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء سعد الجمال بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات المصرية السعودية التي تمتد لسنوات طويلة وتشمل مجالات عديدة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول المهمة والمؤثرة على المنطقة الإقليمية.

من جانبه أشار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين إلى أهمية زيارتهم لمجلس النواب، مؤكداً أن المجلس نشط ومتفاعل داخلياً وخارجياً وخرجت منه العديد من المبادرات التي تسهم في تقدم وتطور العلاقات الثنائية.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،إضافة إلى مناقشة جهود وتعاون البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب، بوصفه مطلبا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون العربية أحمد رسلان، وعضوا جمعية الصداقة البرلمانية المصرية السعودية مصطفى بكري، وحسن عمر حسانين، والمستشار في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة طلال الصديق.

وكان وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس عساف بن سالم أبوثنين قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي يوم أمس الأول، حيث كان في استقباله لدى وصوله عضو مجلس النواب المصري رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية السعودية اللواء سعد الجمال والمستشار في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية طلال الصديق.