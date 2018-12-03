السعودية | “تداول”: 485.92 مليار دولار القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية نوفمبر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
أعلنت “تداول” عن تقرير أداء السوق المالية السعودية في شهر نوفمبر 2018، مبينة أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) أغلق عند مستوى 7,702.99 نقطة، منخفضا 204.02 نقطة 2.58% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.
وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 01/11/2018م عند مستوى 7,879.37 نقطة.
بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر 2018م، 1,822.21 مليار ريال أي ما يعادل (485.92 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إنخفاضاً بلغت نســــبته 3.17% مقارنة بالشهر السابق.
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 2018م، 62.18 مليار ريال أي ما يعادل, (16.58 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 35.05% عن الشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر نوفمبر 2018م، 2.70 مليار ســــهم مقابل 3.86 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 29.98%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2018م، فقد بلغ 2.33 مليون صفقة مقابـــل 2.62 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر 2018م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 11.10%
* معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.
بلغ عدد أيام التداول خلال شهر نوفمبر 2018م21 يوماً مقابل23 يوماً خلال شهر أكتوبر 2018 م
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